BC publica na internet pesquisa pré-Copom da reunião de dezembro

O Banco Central publicou na manhã desta quarta-feira, 22, em sua página na internet, a pesquisa pré-Copom, encaminhada às instituições financeiras antes da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). O próximo encontro do colegiado está marcado para 5 e 6 de dezembro.

As respostas servirão para balizar a decisão do Copom sobre a Selic (a taxa básica de juros da economia), atualmente em 7,50% ao ano.

O questionário desta quarta traz perguntas sobre o que o Copom fará no próximo encontro e o que deveria fazer. Além disso, as instituições são questionadas sobre a expectativa em relação à comunicação do Copom quanto aos próximos passos da política monetária.

Há ainda perguntas sobre os riscos para 2017, 2018 e 2019 e a respeito das perspectivas para o comportamento do mercado de trabalho nos próximos trimestres.

O questionário pode ser acessado pelo link:

http://www.bcb.gov.br/conteudo/relinvest/PrCopom/Quest_PreCopom_Dez17.PDF.