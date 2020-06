BC publica na internet boxe sobre portabilidade de crédito imobiliário em 2019

O Banco Central publicou nesta terça-feira, 2, na internet um boxe sobre "Portabilidade de crédito imobiliário" - Foto: Agencia Brasil

O Banco Central publicou nesta terça-feira, 2, na internet um boxe sobre "Portabilidade de crédito imobiliário". O estudo tem como foco a portabilidade no setor verificada em 2019.

"A principal conclusão desta análise é que as taxas de juros repactuadas em contratos portados ou renegociados fora do escopo da portabilidade são compatíveis com os juros dos novos contratos realizados em taxas de mercado, que estão em trajetória de redução e cuja média no final de 2019 era de 7,99% ao ano", registrou o BC na conclusão do estudo.

O boxe faz parte do Relatório de Economia Bancária (REB), a ser divulgado na próxima quinta-feira.

Ele está disponível no seguinte endereço: https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/Documents/reb/boxesreb2018/4_cap_1_box7.pdf