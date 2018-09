BC prorroga por 60 dias prazo de conclusão de inquérito no Banco Neon

O Banco Central prorrogou por 60 dias, a contar a partir de 10 de outubro, o prazo pra conclusão do inquérito instaurado no Banco Neon. A prorrogação foi efetivada no Ato de Diretor nº 642, assinado pelo diretor de Organização do Sistema Financeiro do BC, Sidnei Corrêa Marques.

Com sede em Belo Horizonte, o Banco Neon está em liquidação extrajudicial desde 4 de maio. O BC decretou a liquidação do banco em função da "existência de graves violações às normas legais e regulamentares que disciplinam a atividade da instituição". Entre as irregularidades estavam deficiência patrimonial e não observância das regras de lavagem de dinheiro.