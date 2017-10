BC prepara projeto que prevê ajuda do Tesouro a bancos em dificuldades

Brasília - A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado realiza audiência pública com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn (Antonio Cruz/Agência Brasil)

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, confirmou hoje (10) que o Tesouro Nacional poderá, em última instância, socorrer bancos em dificuldades financeiras.

A proposta está em projeto ainda em elaboração pelo governo, que revisa o marco legal de atuação do BC no caso de bancos com problemas. Atualmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) proíbe o uso de recursos públicos para socorrer bancos. Uma matéria publicada na edição de segunda-feira (9) do jornal Valor Econômico diz que o governo vai enviar proposta ao Congresso com as novas regras.

De acordo com Goldfajn, o projeto “faz tudo para preservar os recursos públicos”, colocando o contribuinte por último.

O presidente do BC acrescentou que o projeto está sendo feito para se adequar a acordo firmado com o G-20, grupo das 20 economias mais desenvolvidas do mundo.

Goldfajn participou hoje de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.

