BC: portabilidade de crédito é principal tema de reclamações contra instituições

O Banco Central informou nesta sexta-feira, 6, por meio de newsletter, que a portabilidade de crédito é o principal tema de reclamações contra instituições financeiras. De janeiro a agosto, o BC registrou 38.386 ocorrências ligadas à portabilidade - quando o cliente decide transferir para outra instituição um empréstimo já contratado. Isso representa 28% do total de reclamações reguladas pelo BC.

De acordo com o BC, de janeiro a agosto, foram atendidas 347.148 demandas. Neste total, entram reclamações contra produtos e serviços oferecidos por instituições financeiras, mas também elogios ou pedidos de informação referentes a cadastros mantidos no BC. As reclamações somam 60% das demandas registradas.

A internet é o canal responsável por 58% das demandas.

"Em julho, implementamos algumas melhorias para facilitar o acesso dos usuários, a exemplo do site responsivo, que permite o acompanhamento da demanda pelo celular de forma mais rápida, fácil, em qualquer lugar ou hora", disse Carlos Eduardo Gomes, chefe-adjunto do Departamento de Atendimento ao Cidadão.

