BC permite atualizar posteriormente informação sobre capital no exterior

O Banco Central publicou nesta quarta-feira, 29, a Circular nº 3.830 que permite a atualização posterior de informações sobre Capitais Brasileiros no Exterior (CBE) para os declarantes que tenham ativos externos cujos valores podem ser alterados em função de processos de auditorias contábeis.

Nesses casos, o declarante deve cumprir o prazo tradicional de declaração - para a base de dados de 2016, a data limite é 5 de abril - e informar o valor dos ativos externos de forma estimada ou preliminar. "Se houver modificações posteriores, a declaração do CBE deve ser atualizada com os valores definitivos, sem incidência de penalidades, no prazo máximo de 60 dias", cita nota do BC.

O prazo para a entrega da declaração se encerra na próxima quarta-feira, 5 de abril.

