BC mantém porta aberta para novo corte do juro

O Banco Central manteve a porta aberta para novo corte do juro no início de 2018. A indicação veio no comunicado distribuído logo após a redução da taxa Selic para o piso histórico de 7% ao ano. O documento nota, porém, que o cenário básico sinalizado para os próximos passos do Comitê de Política Monetária (Copom) está mais suscetível a mudanças que no passado.

A indicação do BC de que pode continuar cortando o juro veio no penúltimo parágrafo do documento. "Para a próxima reunião, caso o cenário básico evolua conforme esperado, e em razão do estágio do ciclo de flexibilização, o Comitê vê, neste momento, como adequada uma nova redução moderada na magnitude de flexibilização monetária", cita o documento.

Apesar de indicar que pode cortar o juro, o BC reconhece que a indicação para a próxima reunião "é mais suscetível a mudanças na evolução do cenário e seus riscos que nas reuniões anteriores". Ou seja, cresceu a possibilidade de mudança à frente.

Para as decisões posteriores à reunião de fevereiro de 2018, o Copom diz que "entende que o atual estágio do ciclo recomenda cautela na condução da política monetária".

Independentemente do movimento nas próximas reuniões, o BC repetiu a explicação de que o processo de flexibilização monetária "continuará dependendo da evolução da atividade econômica, do balanço de riscos, de possíveis reavaliações da estimativa da extensão do ciclo e das projeções e expectativas de inflação".