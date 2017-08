BC lança nesta terça-feira política Socioambiental com participação de Ilan

O Banco Central lançará nesta terça-feira, 22, às 9 horas, sua Política de Responsabilidade Socioambiental. Participam da abertura do evento, no prédio do BC em Brasília, o presidente da instituição, Ilan Goldfajn, e os diretores de Administração, Luiz Edson Feltrim, e de Relacionamento Institucional, Isaac Sidney.

De acordo com o BC, a política busca contribuir para o desenvolvimento sustentável nas dimensões social, ambiental e econômica; estimular as instituições integrantes do sistema financeiro nacional a participar do processo de desenvolvimento equilibrado do País; promover o acesso a informações, serviços e produtos financeiros adequados às necessidades dos cidadãos e das empresas brasileiras.

Veja Também

Comentários