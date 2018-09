BC: Investimento Direto no País (IDP) soma US$ 10,607 bi em agosto

Os Investimentos Diretos no País (IDP) somaram US$ 10,607 bilhões em agosto, informou nesta segunda-feira, 24, o Banco Central. O resultado superou as estimativas apuradas pelo Projeções Broadcast, que iam de US$ 6,000 bilhões a US$ 10,500 bilhões, com mediana de US$ 9,500 bilhões. Pelos cálculos do Banco Central, o IDP de agosto indicaria entrada de US$ 9,5 bilhões. O valor supera com folga o déficit em transações correntes do mês de agosto, que somou US$ 717 milhões.

No acumulado do ano até agosto, o ingresso de investimentos estrangeiros destinados ao setor produtivo somou US$ 44,379 bilhões. A estimativa do BC para este ano, atualizada em junho, é de IDP de US$ 70,0 bilhões.

No acumulado dos 12 meses até agosto deste ano, o saldo de investimento estrangeiro ficou em US$ 69,632 bilhões, o que representa 3,61% do Produto Interno Bruto (PIB).

Investimento em ações

O investimento estrangeiro em ações brasileiras ficou negativo em US$ 36 milhões em agosto, informou o Banco Central. Em igual mês do ano passado, o resultado havia sido positivo em US$ 907 milhões.

No acumulado do ano até agosto, o saldo ficou positivo em US$ 2,291 bilhões. Pelos cálculos do BC, o saldo das operações de investidores estrangeiros no mercado brasileiro de ações será positivo em US$ 3,0 bilhões em 2018.

O investimento em fundos de investimentos no Brasil ficou negativo em US$ 43 milhões em agosto. No mesmo mês do ano passado, ele havia sido positivo em US$ 327 milhões. No acumulado do ano até agosto, houve retiradas de US$ 2,174 bilhões dos fundos de investimentos.

Já o saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País ficou negativo em US$ 7,750 bilhões em agosto. No mesmo mês do ano passado, havia ficado negativo em US$ 622 milhões.

No ano até agosto, o saldo em renda fixa ficou positivo em US$ 1,112 bilhão. Para 2018, a estimativa do BC é de saldo neutro nas operações com renda fixa.