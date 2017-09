BC: há espaço para recuperação cíclica da produtividade em diversas atividades

O Banco Central avaliou nesta quinta-feira, 21, em boxe específico do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), que "existe espaço para recuperação cíclica da produtividade em diversas atividades que experimentaram reduções significativas ao longo do ciclo recessivo". De acordo com a instituição, isso implicaria em espaço para crescimento do produto sem equivalente expansão da população ocupada.

"Ressalte-se que, mesmo a mudança de composição entre atividades e tipos de ocupação pode conter um componente cíclico, o que também favoreceria a recuperação da produtividade nos próximos trimestres", disse o BC. Essas avaliações constam do boxe "Evolução recente da produtividade do trabalho".

Conforme o BC, "a despeito de haver espaço para ganhos de produtividade, os desenvolvimentos recentes no mercado de trabalho de fato sugerem dinamismo maior nas ocupações associadas à economia informal e de pequena escala, o que torna mais incerta a velocidade de recuperação da população ocupada, bem como a evolução de sua composição".

