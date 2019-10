BC faz parte do plano do governo de reinventar economia do País, diz Campos Neto

No encerramento de sua participação no Fórum de Investimentos Brasil 2019, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, fez questão de ressaltar que, apesar do projeto de dar independência à instituição, o BC faz parte do plano do governo de reinventar a economia do País a partir de dinheiro privado. "O BC é peça importante do governo, esperamos que seja uma peça independente em breve, mas é uma peça que faz parte do programa e do plano do governo, que é tentar fazer o país se reinventar com dinheiro privado", afirmou Campos Neto, em referência a uma fala anterior sua, de que os últimos surtos de crescimento do País ocorreram com dinheiro público e que, agora, o ideal seria impulsionar a retomada com recursos privados.

Na sua última frase, o presidente do BC pediu aos participantes do evento que acreditassem no plano do governo e empreendessem no Brasil. "O BC está aqui para ajudar", ressaltou.

O presidente do BC falou ainda sobre pagamentos instantâneos e reiterou que o sistema estará pronto em 2020. "É um terreno bastante fértil para fintechs, com custo menor de intermediação para prestar serviços financeiros em tempo real", disse. "E diminui a necessidade de dinheiro (de papel) na economia, o que deve propiciar ganho enorme ao BC devido ao gasto de impressão e circulação e diminui o ambiente para lavagem de dinheiro e crimes", afirmou Campos Neto.