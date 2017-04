BC espera estabilização da rentabilidade de bancos em 2017

A rentabilidade dos bancos caiu com a contração das operações de crédito e o aumento das provisões. Mas há expectativa de melhora da lucratividade. A projeção consta do Relatório de Estabilidade Financeira (REF) divulgado nesta tarde de segunda-feira, 3, pelo Banco Central.

"O período creditício desafiador, com redução da carteira de crédito e aumento das provisões, culminou em piora na rentabilidade. Contudo, há perspectiva de estabilização para a rentabilidade em 2017", cita o documento. Segundo o BC, a rentabilidade deve reagir pela "recuperação da margem de crédito".

A reação na margem de lucro do crédito deve prevalecer no curto e médio prazo "pela redução do custo de captação, pelo arrefecimento da necessidade de novas provisões e pela maior rentabilidade do estoque de crédito, fruto do aumento da participação das operações concedidas a taxas mais elevadas nos últimos dois anos". O BC também cita o efeito positivo da queda das despesas administrativas, incremento das tarifas com seguros e cartões e eventual redução na trajetória contracionista do crédito.

O BC cita ainda que, apesar desse cenário econômico desafiador, "a percepção do mercado é que houve redução significativa na probabilidade de ocorrência de um evento de alto impacto no sistema financeiro tanto no curto quanto no médio prazo".

