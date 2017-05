BC e Tesouro dizem que estão monitorando impacto do noticiário político

O Banco Central (BC) afirmou na manhã desta quinta-feira, 18, por meio de nota, que está monitorando o impacto das informações recentemente divulgadas pela imprensa de que o presidente Michel Temer foi gravado por um empresário dando aval para suposta compra de silêncio do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ), na Operação Lava Jato.

A instituição afirmou ainda que atuará para manter a plena funcionalidade dos mercados. Ainda na nota, o BC afirmou que esse monitoramento e atuação têm foco no bom funcionamento dos mercados. De acordo com a instituição, "não há relação direta e mecânica com a política monetária, que continuará focada nos seus objetivos tradicionais".

Tesouro

O Tesouro Nacional também se manifestou por meio de nota, dizendo que a instituição "permanece monitorando os impactos decorrentes dos fatos políticos mais recentes". Sem mencionar as novas denúncias políticas, o breve comunicado informa que o Tesouro "adotará as medidas necessárias para assegurar a plena funcionalidade e a adequada liquidez dos mercados".

