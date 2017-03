BC do Peru decide manter taxa de juros em 4,25%

O Banco Central do Peru decidiu nesta quinta-feira manter a taxa básica de juros em 4,25%. De acordo com a instituição, isso é consistente com a perspectiva de uma inflação que converge para o centro da meta durante o ano atual.

O BC peruano aponta para alguns itens que influíram na decisão: a desaceleração inflacionária; as alterações climáticas que afetam o preço de alguns alimentos, mas que devem ser temporárias; o crescimento da atividade econômica, que desacelerou em função do menor gasto público; e os sinais de recuperação da economia mundial, "embora com incerteza com respeito às políticas de economias desenvolvidas".

O banco central afirma que os indicadores de expectativa das empresas moderaram em fevereiro, mas se mantiveram em patamar otimista. A expectativa do BC para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) peruano neste ano é de entre 3,5% e 3,8%.

