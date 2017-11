BC do Paraguai mantém taxa de juros em 5,25% ao ano

O Banco Central do Paraguai manteve em 5,25% ao ano a taxa básica de juros da economia. A instituição reforçou que as distintas medidas de inflação "permanecem em comportamento de baixa", ainda que consistentes com a convergência à meta no horizonte de projeções.

"Em termos de atividade econômica, os indicadores do setor real mostram uma expansão em torno dos prognósticos de crescimento para o presente ano e com expectativas favoráveis para o próximo", diz o comunicado.

O comitê destacou ainda que os indicadores de atividade das economias da região continuam se consolidando e "com boas perspectivas para o próximo ano".