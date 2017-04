BC do Paraguai decide manter taxa de juros em 5,50%

O Banco Central do Paraguai decidiu nesta terça-feira, por unanimidade, manter a taxa básica de juros em 5,50%. Na avaliação do BC do país, as perspectivas econômicas internacionais melhoraram em relação a anos anteriores, mas ainda há "um grau importante de incerteza em relação à evolução esperada da economia global".

No plano doméstico, por sua vez, a instituição diz que os indicadores de atividades continuam a mostrar "uma boa dinâmica e a diversificação da economia". A inflação, por sua vez, se mantém "consistente com a trajetória esperada", segundo o BC, que tem meta de inflação de 4% ao ano. Diante disso, o comitê de política monetária decidiu manter a política monetária.

Veja Também

Comentários