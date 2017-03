BC do México transfere US$ 17,1 bi em fundos excedentes ao Tesouro do país

O Banco do México informou nesta quarta-feira que transferiu 321,7 bilhões de pesos (US$ 17,1 bilhões) para o governo federal em fundos excedentes de suas operações em 2016. O montante foi resultante em geral da desvalorização do peso mexicano.

Qualquer dinheiro que o BC mexicano tenha como sobra em suas operações é por lei transferido para o Tesouro como receita extraordinária, já que o banco central é uma instituição sem fins lucrativos.

O BC mexicano ganha dinheiro com reservas estrangeiras quando a moeda nacional deprecia. O peso recuou cerca de 17% ante o dólar no ano passado, enquanto as reservas estrangeiras do México terminaram o ano em US$ 176,5 bilhões. Atualmente, as reservas estão em US$ 175 bilhões.

Parte do dinheiro é aplicada pelo BC como reserva de capital e para se proteger contra o possível impacto de qualquer desvalorização do peso.

O montante do ano passado é superior aos 239 bilhões de pesos transferidos pelo BC mexicano ao governo federal em 2016 (relativos a 2015), usados em sua maioria pelo governo para recompra de dívida e para reduzir os empréstimos planejados do setor público. Fonte: Dow Jones Newswires.

