BC do México lança programa de hedge de dólar para apoiar peso mexicano

O Banco Central do México lançou nesta segunda-feira um programa de hedge de dólar, colocando todos os US$ 1 bilhão em contratos a termo, uma vez que abre uma nova frente nos esforços para apoiar o peso mexicano sem drenar as reservas estrangeiras.

O banco central colocou US$ 1 bilhão em adiantamentos não entregues em seis prazos diferentes, variando de 30 dias a 360 dias. A demanda global foi de US $ 2,08 bilhões, com taxas de câmbio médias variando de 19,5793 pesos por dólar para os contratos de um mês a 20,4904 pesos por dólar para os contratos de um ano.

Ao contrário do contratos futuros tradicionais ("forwards"), em que os participantes concordam em comprar dólares a um preço fixado numa data futura, os "forwards" não entregues são liquidados em pesos. O banco central pagará a diferença entre a taxa do contrato e a taxa de câmbio no vencimento se o peso for mais fraco em relação ao dólar ou receber a diferença se o peso for fortalecido.

O uso de derivados dá ao banco central munições adicionais para sustentar o peso sem vender dólares de suas reservas estrangeiras, como tem feito nos últimos anos. As reservas estrangeiras do México estão em torno de US$ 175,1 bilhões. O peso depreciou-se cerca de 17% em relação ao dólar em 2016, e tocou uma nova baixa em 22 por dólar em janeiro. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários