BC do México decide elevar taxa de juros em 0,25 ponto porcentual, para 6,50%

O Banco Central do México decidiu nesta quinta-feira elevar sua taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, para 6,50%. A instituição diz que levou em conta para isso a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de elevar sua taxa de juros em 0,25 ponto porcentual em sua última reunião.

Em seu comunicado, o BC mexicano afirma que a atividade econômica mundial continua a apresentar uma recuperação no início deste ano. No cenário interno, afirma que os mercados financeiros internacionais "melhoraram significativamente", com apreciação do peso mexicano, diante de medidas do próprio BC mexicano e de declarações "construtivas" de autoridades dos EUA sobre o futuro da relação bilateral.

O BC diz que a economia do México continuou a se expandir no início deste ano, em particular diante da maior demanda externa. No cenário externo, a instituição diz que "prevalece a incerteza". Nesse contexto, o BC decidiu elevar os juros para garantir a "convergência eficiente da inflação à meta de 3%", aponta o texto.

