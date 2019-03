BC do Canadá decide manter taxa básica de juros em 1,75%

O Banco Central do Canadá decidiu nesta quarta-feira manter sua taxa básica de juros em 1,75%, com o quadro global desacelerando e as perspectivas domésticas levando os dirigentes a mostrarem mais cautela sobre o ritmo de altas futuras. Segundo a instituição, porém, as perspectivas da economia no mundo devem ser impulsionadas, caso conflitos comerciais sejam resolvidos, em referência às negociações entre Estados Unidos e China.

O BC canadense projeta que o Canadá esteja passando por uma "desaceleração temporária" no fim de 2018 e início deste ano, principalmente por causa da queda nos preços do petróleo em 2018. A desaceleração no quarto trimestre, contudo, foi mais acentuada que a esperada.

A nota diz ainda que, com as incertezas sobre o ritmo das altas futuras de juros, os dirigentes observarão atentamente o quadro nos gastos dos consumidores, no mercado de petróleo e na política comercial no mundo.