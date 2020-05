BC diz ter estar muito bem preparado para corrigir distorção no mercado de câmbio

O diretor de Política Econômica do Banco Central, Fábio Kanczuk, disse que o BC está "muito bem preparado" para corrigir distorções no mercado de câmbio, principalmente pelo nível das reservas internacionais. "O BC tem instrumentos naturais para intervir no mercado de câmbio e corrigir mau funcionamento", afirmou, em live organizada pelo UBS.

Na transmissão, o diretor disse que, na avaliação do Comitê de Política Monetária (Copom), as variações cambiais continuam podendo afetar a inflação

"A leitura não é que 'pass-through' desapareceu", completou Kanczuk.