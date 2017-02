BC diz que resultado da reunião do Copom continuará saindo a partir das 18h20

O Banco Central divulgou nesta terça-feira, 21, nota à imprensa afirmando que "o resultado da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) continuará sendo divulgado a partir das 18h20, imediatamente após o término da reunião". "A manutenção será feita em função do horário de fechamento de alguns mercados não ter se alterado após o fim do horário de verão. Os horários de início do segundo dia das reuniões ordinárias e de publicação das Notas do Copom não serão modificados", afirma o texto.

No final desta tarde, o BC havia informado que o horário de divulgação do resultado sairia a partir das 18 horas.

