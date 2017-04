BC divulga nota sobre avaliação do Brasil pelo Comitê de Estabilidade Financeira

O Banco Central publicou na tarde desta quarta-feira, 19, nota em que registra a avaliação positiva do País pelo Comitê de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês), ligado ao Banco de Compensações Internacionais (BIS). Mais cedo, o FSB havia publicado relatório em que indica progressos no campo da estabilidade financeira no Brasil.

O BC destacou o fato de o FSB ter citado, em seu documento, fatores que contribuem para a "efetividade do sistema de registro de transações financeiras e de monitoramento do risco sistêmico". Entre eles, estão: requerimentos abrangentes para registro de dados nas centrais de registro (TR); registro obrigatório da identificação de cada contraparte nas transações financeiras; acesso direto aos dados pelo BC e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM); e boa cooperação entre as autoridades.

O relatório do FSB é resultado do processo denominado "FSB Peer Review of Brazil". Realizado a cada cinco anos, o Peer Review busca verificar o nível de implementação e de efetividade de padrões e políticas de regulação e de supervisão acordados pelos países-membros do G-20, grupo formado pelas 20 maiores economias globais. A equipe do Peer Review é composta por representantes do próprio FSB e por profissionais dos bancos centrais e das entidades de supervisão dos países que integram o G-20.

