BC: dívida bruta sobe a 73,8% do PIB em julho e atinge maior porcentual da série

A dívida bruta do governo geral encerrou o mês passado em R$ 4,722 trilhões, o que representou 73,8% do Produto Interno Bruto (PIB), informou nesta quarta-feira, 30, o Banco Central, por meio da Nota de Política Fiscal. É o maior porcentual da série iniciada em dezembro de 2006.

Em junho, essa relação estava em 73,1% e a previsão do BC para o resultado do mês passado era de uma taxa de 73,9%. No melhor momento da série histórica, em dezembro de 2013, a dívida bruta chegou a 51,54% do PIB.

A dívida bruta do governo é uma das principais referências para avaliação, por parte das agências globais de rating, da capacidade de solvência do País.

Dívida líquida

Já a Dívida Líquida do Setor Público (DLSP) subiu para 50,1% do PIB em julho, ante 48,7% em junho. Em dezembro de 2016, estava em 46,2% do PIB. A dívida do Governo Central, governos regionais e empresas estatais terminou o mês passado em R$ 3,206 trilhões.

O BC previa que a relação da DLSP com o PIB chegaria a 50,0% em julho.

