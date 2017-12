BC da Turquia reafirma compromisso com meta de estabilidade de preços em 2018

O Banco Central da Turquia afirmou nesta terça-feira que continuará a usar todos os instrumentos disponíveis para buscar seu objetivo de estabilidade de preços em 2018. "Uma postura apertada na política monetária será mantida de maneira decisiva até que a perspectiva para a inflação mostre uma melhora significativa e se torne consistente com as metas", afirmou o BC. "Se necessário, mais aperto monetário será realizado", apontou a instituição em relatório para 2018.

A inflação anual no país atingiu em novembro a máxima em 14 anos, segundo dados da segunda-feira, já que os preços de alimentos seguiam elevados. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do país avançou 12,98% em novembro na comparação anual, na máxima desde 2003 e bem acima da meta oficial do banco central, de 5%.

O BC turco afirmou que continuará a monitorar de perto a oferta cambial e as condições na demanda e tomará as medidas necessárias para garantir um funcionamento saudável e o equilíbrio do mercado cambial. Além disso, continuará a apoiar a liquidez em moeda estrangeira em 2018, como já faz.

O Comitê de Política Monetária realiza oito reuniões em 2018, de acordo com seu cronograma já anunciado. A próxima reunião de política monetária no país ocorre em 14 de dezembro. Fonte: Dow Jones Newswires.