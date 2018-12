BC da Rússia eleva juro básico a 7,75% para conter riscos inflacionários

O Banco Central da Rússia decidiu elevar sua taxa básica de juros, de 7,50% a 7,75% por ano, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira.

Em comunicado publicado em sua página na internet, o BC russo disse que o ajuste no juro básico é proativo e tem o objetivo de limitar riscos inflacionários que continuam elevados, principalmente no curto prazo.

No fim deste ano, a inflação do país deverá ficar próxima de 4%, que corresponde à meta do BC da Rússia, segundo o comunicado.

A autoridade monetária russa, contudo, prevê que a inflação doméstica irá acelerar para 5% a 5,5% em 2019, antes de retornar ao patamar de 4% em 2020.