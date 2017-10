BC da Rússia decide cortar taxa básica de juros em 0,25 ponto, a 8,25%

O Banco Central da Rússia decidiu reduzir sua taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, para 8,25%. O conselho da instituição apontou que a inflação está próxima de 4%, mas que sua desaceleração em relação ao previsto é motivada em grande medida "por fatores temporários" e as expectativas de inflação "seguem elevadas".

O BC da Rússia diz em seu comunicado que, diante dos riscos ainda representados pela inflação, pretende conduzir uma transição "gradual" na atual política mais restrita para uma "neutra". Ao mesmo tempo, apontou que "deixou a porta aberta" para mais reduções de juros nas próximas reuniões.

A inflação estará próxima de 3% até o fim de 2017 na Rússia, segundo a instituição. Os preços devem, porém, se aproximar de 4% mais adiante, sem fatores temporários que atuam neste ano. O BC alerta que a inflação ainda precisa mostrar um declínio "sustentável e consistente".

O Produto Interno Bruto (PIB) russo continuou em linha com o previsto no terceiro trimestre, de acordo com o comunicado, que não trouxe alterações para a perspectiva do crescimento econômico neste ano e no médio prazo no país.

A próxima reunião de política monetária do BC russo ocorre em 15 de dezembro.