BC da Nova Zelândia corta juro básico pela 1ª vez desde 2016

ECONOMIA Formação Bruta de Capital Fixo teve alta de 0,6% no 1º trimestre

ECONOMIA Relator da MP contra fraudes coloca benefício acima do teto na mira de pente-fino

ESPORTE Com falha de Marcelo Lomba, Inter cede empate ao River Plate nos acréscimos

Enquete

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

Sim Não Votar Resultados