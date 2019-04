BC da Índia corta taxa de juros de 6,25% a 6% e alerta para 'ventos contrários'

O Banco da Reserva da Índia (RBI, pela sigla em inglês) decidiu hoje cortar sua principal taxa de juros pela segunda vez este ano, de 6,25% a 6,0%, como previam analistas consultados pelo Wall Street Journal.

O banco central também havia reduzido sua taxa de juros em 0,25 ponto porcentual na reunião de política monetária de fevereiro, o primeiro corte em um ano e meio.

"A economia doméstica está enfrentando ventos contrários, especialmente na frente global. A necessidade é fortalecer os impulsos do crescimento interno, estimulando o investimento privado que permaneceu lento", afirma o RBI na decisão.

A inflação ao consumidor permaneceu abaixo da meta de 4,0% do RBI nos últimos sete meses, enquanto o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) caiu para o menor nível em cinco trimestres, em 6,6%, no quarto trimestre de 2018. Fonte: Dow Jones Newswires.