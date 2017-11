BC da França prevê que economia do país cresça 0,5% no 4º trimestre

A economia francesa deve crescer 0,5% no quarto trimestre, de acordo com uma pesquisa do Banco da França. Com isso, ela deve continuar a mostrar mais força neste ano, em comparação com o anterior.

O sentimento nos setores manufatureiro e de serviços atingiu em outubro o patamar mais forte desde 2011, segundo a pesquisa, divulgada nesta quinta-feira. As encomendas no setor de manufaturas estavam no nível mais alto desde 2008 e o sentimento na construção ficou estável na comparação com setembro, mostrou o BC francês. Fonte: Dow Jones Newswires.