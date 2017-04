BC da Colômbia decide cortar taxa de juros em 0,50 ponto porcentual, para 6,50%

O Banco Central da Colômbia decidiu nesta sexta-feira cortar sua taxa básica de juros em 0,50 ponto porcentual, para 6,5%. Segundo a instituição, houve uma desaceleração inflacionária no mês de março, na comparação anual, para 4,69%. Além disso, as expectativas para a inflação diminuíram, embora ainda se situem acima de 4% no período de um a dois anos.

O BC colombiano disse que há a expectativa de que a demanda externa seja um pouco maior neste ano que em 2016, embora também aponte que aumentaram as incertezas durante os primeiros meses do ano atual.

Na Colômbia, indicadores recentes de atividade como vendas no varejo, produção industrial e confiança do consumidor sugerem enfraquecimento da economia no primeiro trimestre, adverte o BC. Com isso, a perspectiva de crescimento para 2017 no país foi reduzida pela equipe da instituição de 2% para 1,8%.

Veja Também

Comentários