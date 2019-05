BC da Austrália mantém taxa básica de juros na mínima histórica de 1,5%

O Banco Central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) decidiu nesta terça-feira manter sua taxa básica de juros na mínima histórica de 1,5%, patamar em que se encontra desde agosto de 2016. A instituição, porém, ressaltou que ficará mais atenta à economia ao apontar que o desemprego precisa cair para impulsionar a inflação para sua meta oficial de 2% a 3%.

"Uma nova melhora no mercado de trabalho provavelmente será necessária para que a inflação seja consistente com a meta (do RBA). Diante dessa avaliação, o comitê (de política monetária) vai prestar bastante atenção aos desdobramentos no mercado de trabalho em suas próximas reuniões", afirmou o presidente do BC australiano, Philip Lowe, em comunicado.

Os mercados financeiros estava divididos sobre a necessidade de um corte no juro básico da Austrália neste mês.

Logo após o anúncio do RBA, o dólar australiano subiu para US$ 0,7045, ante US$ 0,7000 instantes antes da decisão. No fim da tarde de ontem em Nova York, o dólar da Austrália era negociado a US$ 0,7003. Fonte: Dow Jones Newswires.