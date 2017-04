BC da Argentina eleva taxa de juros em 1,5 ponto porcentual, para 26,25%

O Banco Central da Argentina decidiu elevar sua taxa básica de juros em 1,5 ponto porcentual, para 26,25%. A instituição afirma que continuará a manter uma postura para conter a inflação, a fim de garantir que o processo de desaceleração nos preços continue, rumo ao objetivo de inflação entre 12% e 17% durante o ano atual.

Em seu comunicado, o BC argentino aponta que o índice de preços ao consumidor na província de Buenos Aires ficou em 2,4% em março e que houve avanço de 1,8% no núcleo do índice. Na comparação anual, os preços avançam acima de 20% no país. Além disso, as expectativas de inflação se mantêm acima das metas de inflação da autoridade monetária para o ano atual e o próximo - em 2018, o BC argentino almeja inflação entre 8% e 12%.

O BC argentino diz que já previa certa aceleração inflacionária após janeiro, principalmente por causa de aumentos nos preços regulados no período. Além disso, houve altas em itens como alimentos frescos e educação, o que levou o BC do país a apertar as condições de liquidez com o objetivo de conter os preços.

