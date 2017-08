BC da Alemanha prevê que crescimento econômico continue forte no país

A economia alemã deve manter sua tendência de crescimento forte no trimestre atual, diante das exportações do setor industrial do país, segundo relatório do Banco Central da Alemanha, o Bundesbank. A perspectiva deve ser positiva para a chanceler Angela Merkel, antes das eleições de 24 de setembro em que ela buscará um quarto mandato.

Os comentários são divulgados após dados oficiais da semana passada mostrarem que a economia alemã cresceu 0,6% no segundo trimestre ante o primeiro e avançou 2,1% na comparação anual. O escritório oficial de estatísticas do país, o Destatis, deve publicar dados detalhados do crescimento econômico nesta sexta-feira.

"O forte impulso econômico na economia alemã deve prosseguir no terceiro trimestre, com a produção industrial provavelmente continuando a ter um papel importante, graças à substancial expansão nas exportações", afirmou o Bundesbank em seu relatório mensal.

O BC alemão disse que o sentimento recorde no setor manufatureiro, a força das novas encomendas e um alto número de encomendas ainda previstas sugerem que a produção industrial "deve crescer significativamente de novo no trimestre atual".

O Bundesbank apontou ainda que os acontecimentos recentes no setor de construção sugerem desaceleração. Para os consumidores, porém, a perspectiva segue positiva, em meio a uma perspectiva forte para o mercado de trabalho e a renda.

"A economia alemã no ano atual poderia, portanto, se sair ainda um pouco melhor que o apontado na projeção de junho", afirmou o Bundesbank. Em junho, a instituição previu crescimento de 1,9% neste ano, após ajustes.

O BC também notou que as informações disponíveis sugerem que as discussões sobre a proibição de carros movidos a diesel mais antigos em algumas cidades não afetaram significativamente a avaliação sobre as condições das companhias do setor automotivo. Fonte: Dow Jones Newswires.

