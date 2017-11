BC da África do Sul decide manter taxa básica de juros em 6,75%

O Banco Central da África do Sul decidiu hoje manter a taxa básica de juros inalterada em 6,75%. O presidente da autoridade monetária, Lesetja Kganyago, citou a pressão inflacionária dos preços mais altos de petróleo e o enfraquecimento do câmbio como justificativas para a decisão.

A manutenção dos juros foi comunicada um dia do prazo final para as principais agências de classificação de risco tomarem decisões sobre a nota de crédito do país.

O BC africano publicou também projeções para a economia. A expectativa é de que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 0,7% neste ano. Para 2018, a projeção foi cortada de 1,3% para 1,2%, enquanto a de 2019 foi de 1,7% para 1,5%.

Já para a inflação, espera-se que ela permaneça dentro da faixa de 3% a 6% nos próximos anos, chegando a 5,2% neste ano, 5,2% no ano que vem e 5,5% em 2019. Fonte: Dow Jones Newswires.