BC: custo com reserva em 2016 foi R$ 324 bilhões em função do câmbio

Com o dólar em queda, o custo das reservas cambiais somou R$ 324,123 bilhões em 2016, de acordo com o balanço do Banco Central aprovado pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) desta quinta-feira, 23. Em 2015, com o câmbio em movimento contrário, as reservas haviam rendido R$ 259,974 bilhões.

Em 2016, o BC registrou prejuízo de R$ 9,528 bilhões, com ganho de R$ 83,803 bilhões com derivativos (swaps). No entanto, as operações com moedas estrangeiras foram responsáveis por prejuízos de R$ 219,579 bilhões.

