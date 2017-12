BC corrige data da divulgação da redução do spread

O BC corrigiu a data da divulgação da redução do spread que havia sido informada anteriormente pelo seu presidente, Ilan Goldfajn. - Foto: Agência Brasil

O BC corrigiu a data da divulgação da redução do spread que havia sido informada anteriormente pelo seu presidente, Ilan Goldfajn. Segundo o BC, os spreads praticados pelos bancos já caíram para 20 pontos porcentuais e 8 pontos porcentuais para pessoa física e empresas, respectivamente. Os números serão oficializados em anúncio no dia da divulgação da Nota de Crédito. Em outubro, as taxas de juros bancárias estavam em 28% ao ano para as famílias e 15% para as empresas.