BC coibirá ilícitos e bolhas no mercado de moedas virtuais, diz Ilan

O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, disse nesta sexta-feira, 24, que a instituição vai coibir ilícitos e bolhas no mercado de moedas virtuais, como os bitcoins. Ele ponderou, contudo, que as tecnologias empregadas nas transações dessas moedas poderão ser utilizadas para outras finalidades no sistema financeiro tradicional.

"É algo que não deveríamos abandonar totalmente. Podemos pegar o que é bom, que é a tecnologia, e usar para outros fins", comentou Ilan Goldfajn, durante evento em São Paulo.

Ele lembrou que, na semana passada, o BC alertou em comunicado que essas moedas não são reguladas e que os ilícitos cometidos por vários instrumentos, inclusive bitcoins, estão sujeitos a punições.

O titular do BC frisou que a instituição se posiciona contra irregularidades, bem como bolhas geradas pela valorização de moedas criptografadas, que não têm garantia. "Quem comprar essas moedas tem que saber que não há uma regulação por trás", alertou.