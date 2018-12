BC chinês promete oferecer mais apoio a pequenas empresas privadas

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) afirmou nesta segunda-feira que irá oferecer mais apoio a pequenas empresas privadas através da melhor aplicação de sua política monetária e de instrumentos voltados ao mercado financeiro.

Em comunicado, o PBoC disse que prosseguirá com importantes reformas no setor financeiro e intensificará "ativamente" a abertura do setor a investidores estrangeiros de forma gradual.

O BC chinês também prometeu fortalecer sua participação na regulação financeira e evitar que riscos financeiros se transformem em riscos sociais e políticos.

O PBoC reiterou ainda que irá controlar a "válvula principal" da base monetária e fazer com que o crédito total avance em ritmo razoável. Fonte: Dow Jones Newswires.