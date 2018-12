BC chinês injeta US$ 8,7 bilhões no mercado para manter liquidez

O Banco Popular da China (BPC) injetou um total de 60 bilhões de yuans (US$ 8,71 bilhões) em recompras reversas nesta quarta-feira (19) para manter a liquidez do mercado.

O banco central chinês injetou 40 bilhões de yuans de recompras reversas de sete dias, a uma taxa de juros de 2,55% e 20 bilhões de yuans de 14 dias, a 2,7%.

A instituição tem injetado fundos no mercado por três dias consecutivos, num valor total de 400 bilhões de yuans.

Um comunicado do BPC disse que a ação visa a manter a liquidez no sistema bancário em um nível razoável e suficiente. O banco central retomou as operações de mercado aberto na segunda-feira (17), depois de suspensões por 36 pregões consecutivos.

A recompra reversa é o processo no qual o banco central compra títulos dos bancos comerciais por licitação, com um acordo para vendê-los no futuro.



*Com informações da Agência Xinhua, da China