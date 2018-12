BC chinês faz injeção de liquidez equivalente a US$ 27,4 bilhões

O Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês) injetou 187,5 bilhões de yuans (US$ 27,4 bilhões) em liquidez no sistema bancário por meio de sua linha de crédito de médio prazo nesta quinta-feira, após interromper o fornecimento de liquidez por cerca de um mês.

Em breve comunicado, o PBoC informou que o crédito vence em um ano e foi concedido a uma taxa de juros de 3,3%, condições idênticas às da operação anterior.

A suspensão de injeções de liquidez nas últimas semanas gerou expectativas de que o PBoC poderia anunciar novo corte nos compulsórios bancários.

O PBoC reduziu compulsórios em quatro ocasiões desde o começo do ano. Cortes do tipo liberam mais recursos para o setor bancário e são vistos como uma estratégia mais acomodatícia do que operações no mercado aberto. Fonte: Dow Jones Newswires.