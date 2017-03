O Banco Central revisou a apresentação feita há um mês pelo presidente Ilan Goldfajn sobre o spread bancário. A nova apresentação atualiza, inclusive com dados de 2016, a série histórica das taxas de aplicação para os bancos comerciais.

Também foi reestimada a decomposição do spread para o período de 2011 a 2016 em função da atualização e revisão da base de dados.

A apresentação está disponível no site do BC na internet, no endereço http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/notas/16100

