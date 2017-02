BC: atividade econômica no Centro-Oeste cai 0,7% no trimestre até novembro

A atividade econômica da região Centro-Oeste caiu 0,7% no trimestre até novembro, ante os três meses finalizados em agosto, quando havia recuado 1,2%. A informação é do Boletim Regional do Banco Central (BC), divulgado nesta sexta-feira, 10, em Belo Horizonte.

No documento, o BC informou que o resultado foi influenciado pelo desempenho negativo da indústria de processamento de alimentos, que sofreu com a estiagem sobre a produção agrícola.

"A redução de 10,3% na produção de alimentos repercutiu os efeitos da seca sobre a safra de milho e as pastagens, com desdobramentos sobre os custos de confinamento de gado e sobre o preço das rações de aves e suínos", descreveu o BC.

Contribuíram ainda para o recuo da atividade econômica na região "a intensificação da retração no comércio e no setor de serviços, em especial em Mato Grosso, e o menor dinamismo da construção civil".

Por outro lado, o BC destacou os resultados positivos na agricultura irrigada e nos segmentos de serviços associados à administração pública e a atividades imobiliárias.

