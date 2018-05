BBH: BC já cortou juros demais no Brasil, mas deve reduzir de novo esta semana

O Banco Central (BC) deve cortar novamente os juros esta semana, na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) que começa nesta terça-feira, 15, e termina na quarta-feira, 16, levando a taxa básica (Selic) para 6,25%, recorde histórico de baixa, prevê o banco de investimento Brown Brothers Harriman (BBH), com sede em Nova York. A instituição avalia, porém, que o BC já cortou os juros demais no Brasil, sobretudo quando se leva em conta os crescentes riscos políticos por conta das eleições indefinidas, avalia relatório publicado neste domingo, 13.

O BBH destaca que o BC sinalizou que este deve ser o último corte na Selic, mas "muitos (incluindo a gente) acreditam que o BC já cortou demais os juros". O relatório ressalta ainda que o IPCA de abril, divulgado na semana passada, foi mais um indício de que a inflação no Brasil está controlada e abaixo da meta do BC. Ao mesmo tempo, as incertezas eleitorais são crescentes, destaca o BBH.

Na corrida presidencial, o BBH avalia em outro relatório sobre o Brasil que, mesmo preso, persistem dúvidas sobre a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, e ainda falta um nome forte com perfil mais de centro. Sobre a candidatura do deputado Jair Bolsonaro, o banco destaca que ele tem perfil "populista" e tudo vai depender da escolha de sua equipe econômica, caso vença. Para o BBH, o mercado está subestimando os riscos políticos no Brasil.