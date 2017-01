BB vai parcelar fatura do cartão de 2 milhões de clientes

Itens relacionados

Saques de contas inativas do FGTS devem injetar até R$ 30 bi na economia

Aplicações do FGTS em ações poderão ser sacadas

Política de valorização garante salário-mínimo de R$ 937 em 2017

O Banco do Brasil (BB) vai oferecer parcelamento da fatura do cartão para cerca de 2 milhões de clientes endividados com o crédito rotativo.

O BB lançará uma campanha para educação financeira direcionada às pessoas que estão, por exemplo, pagando o valor mínimo nas faturas mensais do cartão de crédito. A ideia é orientar os clientes para migrar para uma linha especial de parcelamento, mais barata.

Em breve, o banco também alertará os usuários que, por determinação do Banco Central, o tempo de permanência no rotativo será reduzido.

Atendimento

Para incentivar o crédito consciente, o BB também criou uma central com mais de 100 especialistas em uso responsável do crédito, que entrou em operação em novembro. A equipe atua em conjunto com a rede de agências para reorientar os clientes que utilizam o rotativo com frequência a buscarem alternativas mais baratas.

Em novembro, 4 milhões de clientes foram abordados para receber opções com taxas mais baratas que as que vinham utilizando. A estratégia permite que o crédito rotativo no BB - instituição que detém 22% do faturamento do mercado de cartões - some apenas 9% do total desta linha no sistema financeiro.

Fonte: Banco do Brasil

Veja Também

Comentários