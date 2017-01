BB vai oferecer consórcio e crédito promocional à indústria de máquinas

O Banco do Brasil (BB) assinou nesta sexta-feira, 20, com a Abimaq, entidade que representa a indústria nacional de bens de capital, um convênio que prevê a oferta de consórcios e crédito destinado à promoção, pela internet, de produtos exportados pelo setor.

Além de linhas de crédito tradicionais, o banco colocou à disposição de clientes e fornecedores, além das próprias fábricas de bens de capital, a opção de compra de cotas de consórcio na aquisição de veículos, tratores e caminhões, bem como máquinas e equipamentos.

Em outra frente, o BB ofereceu ao setor uma linha especial de financiamento das ações de marketing digital de produtos exportados pelo setor. Já era possível financiar despesas da participação em eventos comerciais no exterior, mas agora o banco também está oferecendo às empresas crédito para bancar estratégias de promoção comercial via internet. Nesse caso, os recursos vêm do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

Veja Também

Comentários