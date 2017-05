BB liberou R$ 9,5 bi em crédito de pré-custeio para safra, diz Caffarelli

O presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli, afirmou hoje, ao Broadcast, que a instituição financeira já liberou R$ 9,5 bilhões em crédito de pré-custeio para a safra 2017/2018, de um total de R$ 12 bilhões em recursos anunciados em janeiro.

Segundo ele, o valor total disponibilizado pelo banco para a próxima safra, a ser oficialmente iniciada em julho, ainda está em fase de definição juntamente com os ministérios da Agricultura e da Fazenda e não pode ser adiantado ainda.

Para a atual safra, que termina em 30 de junho, o Banco do Brasil disponibilizou R$ 101 bilhões em recursos tem uma carteira com o setor de R$ 180 bilhões. Caffarelli afirmou ainda que a inadimplência do setor é menor 1%, mas evitou dar números sobre o desempenho de todo o crédito ofertado, já que o banco está em período de silêncio antes da divulgação do seu balanço do primeiro trimestre.

