BB, Bradesco e Caixa tiveram maior índice de reclamações no 1º trimestre, diz BC

O Banco do Brasil liderou o ranking de reclamações contra instituições financeiras no primeiro trimestre de 2017, conforme divulgação realizada nesta sexta-feira, 5, pelo Banco Central. O banco teve um índice de 25,84, considerando instituições com mais de quatro milhões de clientes. Bradesco (25,82) e Caixa Econômica Federal (24,61) ficaram na segunda e na terceira colocação.

O índice é obtido por meio da divisão entre o número de reclamações consideradas procedentes e o número de clientes, multiplicado por 1.000. Neste momento, o diretor de Relacionamento Institucional do BC, Isaac Sidney, concede entrevista coletiva a respeito do ranking, que foi reformulado e passou a trazer resultados trimestrais.

