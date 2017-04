Base de clientes da banda larga fixa continua crescendo no país

O serviço de banda larga fixa recebeu 69,74 mil novos assinantes em fevereiro e registrou um aumento de 0,26% em relação ao mês anterior. Nos últimos doze meses, a banda larga fixa teve adição de 1,23 milhão de clientes (4,81%), e o número total de usuários do serviço no país chegou a 26,86 milhões, segundo dados divulgados hoje (4) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

De janeiro para fevereiro deste ano, os maiores crescimentos percentuais registrados foram no Espírito Santo com um aumento de 2,11%, no Rio Grande do Norte com 1,92% a mais, e no Piauí com crescimento de 1,71%. As maiores quedas foram observadas no Rio de Janeiro, com redução de 0,84% no número de usuários; no Amazonas, com queda de 0,47%; e no Rio Grande do Sul, com decréscimo de 0,38%.

Nos últimos doze meses, todos os estados apresentaram crescimento. Os maiores percentuais foram registrados no Maranhão e no Rio Grande do Norte, ambos com aumento de 11,98% na base de clientes.

