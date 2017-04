Barreiras impedem acesso de manifestantes ao prédio do Congresso

À espera da chegada dos manifestantes nesta sexta-feira, 28, dia de greve geral, policiais cercaram o Congresso Nacional com grades e os principais acessos do prédio foram fechados. As barreiras foram colocadas de forma a dificultar o acesso dos manifestantes.

Por volta das 12h15, policiais legislativos estão espalhados pelo gramado. Na área central em frente ao Congresso, tendas e um porco inflável preto foram erguidos.

Pela agenda divulgada pela manhã, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), está a caminho do Rio de Janeiro e não tem compromissos oficiais. Enquanto o Senado teve uma sessão de debates com apenas dois senadores, na Câmara, só dois deputados registraram presença: Felipe Bornier (PROS-RJ) e Josi Nunes (PMDB-TO). Não houve sessão na Câmara nesta sexta-feira.

